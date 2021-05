Prise en charge des aînés : "Le vieillissement" est aussi "une opportunité pour les jeunes générations", défend l'auteur d'un rapport

"Le vieillissement n'est pas seulement une contrainte, c'est aussi une opportunité pour les jeunes générations", a affirmé mercredi sur franceinfo Luc Broussy, auteur du rapport remis mercredi 26 mai au gouvernement qui propose 80 mesures pour accompagner le vieillissement sans forcément recourir aux Ehpad.

Dans son rapport "Nous vieillirons ensemble", Luc Broussy, président de la Filière Silver économie, directeur général du groupe EHPA et cofondateur du think tank Matières Grises, imagine un logement "qui soit au cœur du lien social".

franceinfo : Cela veut dire quoi bien vieillir ensemble ?

Luc Broussy : Cela veut dire préparer notre société à une part croissante de personnes âgées. On n'a pas à craindre cette évolution. On la souhaite tous. On a tous envie de vivre le plus longtemps possible, à condition que ce soit dans de bonnes conditions. J'ai essayé en quelques pages d'expliquer comment la société devait adapter ses logements, sa ville, son habitat, son urbanisme, ses transports, ses mobilités, ses territoires, pour que demain, ce vieillissement se fasse de manière harmonieuse. On connaît la question de la perte d'autonomie, de la dépendance. On identifie très bien le problème des Ehpad et du service à domicile. A 75 ans, vous pouvez commencer à avoir quelques fragilités, mais vous n'êtes pas du tout dépendant. Cette population-là va augmenter de 47% dans la décennie qui arrive. On n'a jamais connu ça dans notre société. Ces gens-là veulent habiter chez eux, veulent continuer à vivre dans la ville, veulent continuer à avoir des liens sociaux.

"Des bons choix au bon moment peuvent vous faire gagner un certain nombre d'années à vivre." Luc Broussy à franceinfo

Un logement adapté, ce serait quoi dans l'avenir ?

Ceux qui auront 80-85 ans dans les prochaines années, ils avaient 20-25 ans en mai 68. Les personnes âgées de demain auront des exigences, une envie d'autonomie, de liberté qui est inhérente à la génération. Ce n'est pas parce qu'ils vieillissent qu'ils ont perdu ce qu'ils ont gagné tout au long de leur vie. Un logement adapté, c'est d'abord un logement accessible. C'est un logement qui soit près des services publics, près des commerces. Du logement jusqu'au territoire, en passant par les mobilités, un logement adapté, ce n'est pas seulement de la domotique. Il faut que cette génération qui a envie de liens sociaux puisse avoir demain un logement qui soit au cœur du lien social.

Les séniors vont devoir habiter en ville ?

Cela veut dire que, vers 70-75 ans, toute personne reçoive de l'Assurance vieillesse, l'Assurance maladie, un questionnaire, une forme d'évaluation. Est-ce que la maison ou l'appartement dans lequel je vis depuis 10, 20, 30 ou 40 ans, dans lequel j'ai élevé mes enfants qui ne sont plus là, dans lequel j'étais avec mon mari qui n'est plus là, est adapté aux 10, 15, 20 prochaines années qu'il me reste à vivre ? Des bons choix au bon moment peuvent vous faire gagner un certain nombre d'années à vivre.

"Nous sommes tous le vieux de quelqu'un." Luc Broussy à franceinfo

Pour une ville qui prend en compte les séniors, qu'est-ce qu'on adapte?

On adapte la voirie, on adapte les feux rouges et leur synchronisation et les passages piétons. On adapte les bancs publics, qui sont essentiels quand de chez moi à la boulangerie, il y a 400 mètres à faire. Et quand vous savez que, plus vous êtes âgé, tout en étant totalement valide, vous avez des risques d'être incontinent, la question des toilettes publiques devient une question que chaque maire devra se poser en termes de mobilier urbain. Symboliquement, ce serait très fort qu'il y ait une loi qui dise à un moment donné, notre société anticipe ces questions-là. Nous sommes tous le vieux de quelqu'un. La question du vieillissement, ce n'est pas seulement une contrainte, c'est aussi une opportunité pour les jeunes générations, un levier de croissance, un levier d'emploi. Et c'est comme ça qu'il faut voir ce pacte entre générations.