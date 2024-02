Scandale d'Orpea : un ex-dirigeant du groupe libéré et placé sous contrôle judiciaire

L'ancien directeur général du groupe d'Ehpad privés Orpea Yves Le Masne, qui était en détention provisoire dans le cadre d'une enquête notamment pour abus de confiance et escroquerie, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire début février, a annoncé, vendredi 16 février, le parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine). L'ex-dirigeant était détenu depuis fin juin 2023 dans le cadre de cette information judiciaire, de même que son ancien directeur financier, Sébastien Mesnard. Ce dernier est "toujours détenu", selon le parquet de Nanterre. Un troisième prévenu, ex-directeur général délégué du groupe, avait été simultanément placé sous contrôle judiciaire.

Les investigations portent sur les chefs d'abus de confiance et escroquerie, abus de biens sociaux aggravé, blanchiment en bande organisée et corruption. Contacté, l'avocat de Yves Le Masne, Me Christian Saint-Palais, n'a pas souhaité commenter la remise en liberté sous contrôle judiciaire de son client. Mi-janvier, des perquisitions avaient été menées simultanément dans plusieurs pays européens – Belgique, Italie, Portugal, Luxembourg et Suisse – dans le cadre de cette procédure.

Un livre à l'origine de l'enquête judiciaire

Une enquête préliminaire avait été ouverte en mai 2022 à la suite de plaintes déposées par le groupe dénonçant des "malversations" internes "qui auraient notamment été commises par d'anciens hauts cadres dirigeants", avait précédemment précisé le parquet. Le groupe qui gère 350 établissements en France se trouve dans la tourmente depuis la parution le 26 janvier 2022 d'un livre-enquête, Les Fossoyeurs, écrit par le journaliste Victor Castanet. Il y dénonce une maltraitance des résidents, un usage abusif des fonds publics et des manquements dans la gestion du personnel.

Placé sous le contrôle de la Caisse des dépôts après le scandale né des pratiques de son ancienne direction, le groupe Orpea est également mis en cause pour maltraitance institutionnelle après un signalement du gouvernement et une cinquantaine de plaintes reçues à partir d'avril 2022.