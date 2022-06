Plaintes déposées contre Korian : le groupe se dit "surpris" mais "répondra naturellement aux questions qui seront posées", indique son avocat

Trente plaintes pour "homicide involontaire", "mise en danger de la vie d'autrui" ou encore "non-assistance à personne en danger" visant des Ehpad du groupe Korian ont été déposées devant une douzaine de parquets, dans plusieurs régions. "Nous ne savons rien du détail de ces plaintes", a réagi Maitre Emmanuel Daoud, avocat de Korian, qui a fait part de sa "surprise", auprès de franceinfo. "Ces évènements n'ont pas été portés à la connaissance des établissements et ça me surprend beaucoup", a-t-il poursuivi.

Selon lui, "les familles savent à qui parler en cas de difficultés". Korian a mis en place un dispositif pour qu'elles puissent s'adresser directement aux chefs d'établissements, avec une ligne téléphonique, un service "relations-familles" dédiés et "un médiateur indépendant". "Leurs demandes sont traitées par ces services", a assuré Emmanuel Daoud, ajoutant "qu'en cas de dysfonctionnement, s'il y en a, Korian a l'obligation de saisir l'ARS".

"Les actions pénales sont annoncées, Korian répondra naturellement aux questions qui seront posées, si elles sont posées un jour et tout cela sera fait dans le respect de l'intérêt des familles et de la manifestation de la vérité", a résumé Maitre Emmanuel Daoud. L'avocat de Korian a assuré qu'il attendait la suite "avec beaucoup de sérénité", tout en pointant du doigt "l'OPA" de l'avocate des plaignants "sur la détresse, la colère et le malheur des familles" de résidents.