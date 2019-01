Maisons de retraite : combien coûtent-elles aux finances publiques ?

Une place en Ehpad coûte cher, mais tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne. "Un mois d'hébergement coûte 1 730 € aux résidents d'un établissement public, 2 420 € dans le privé. Et la disparité est encore plus importante entre ville et campagne. 1 500 € pour une maison de retraite en milieu rural, 2 900 € en zone urbaine où certaines maisons de retraite peuvent atteindre 5 000 € par mois", explique Justine Weyl sur le plateau du 20 heures.

Le double de personnes en 2060

Et cela coûte cher aux pensionnaires, à leur famille et aux collectivités. "Pour les pouvoirs publics, la facture atteint 3,3 milliards d'euros, et ce n'est que pour l'hébergement. Si on y ajoute les frais médicaux, notamment, le coup de la dépendance c'est 24 milliards d'euros pour les finances publiques. Et les dépenses ne vont faire qu'augmenter, puisque le nombre de personnes âgées dépendantes devrait doubler d'ici 2060", indique la journaliste de France 2.

