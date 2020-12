Les Ehpad pourraient compter 108 000 résidents de plus d'ici 2030

De plus en plus de seniors. "A pratiques inchangées", les Ehpad, où vivent plus de 610 000 personnes âgées en perte d'autonomie, compteront 108 000 résidents de plus d'ici 2030 du fait du vieillissement de la population, selon des projections de la Drees, publiées mercredi 2 décembre. Dans dix ans, 21 millions de seniors de plus de 60 ans vivront en France, soit 3 millions de plus qu'en 2019, indique dans une étude le service statistique des ministères sociaux. Entre 2030 et 2050, selon les mêmes projections, ce sont 211 000 personnes de plus qui pourraient vivre en Ehpad.

Si les pratiques actuelles d'entrée en institution pour les personnes âgées en perte d'autonomie se poursuivaient, il faudrait alors doubler le rythme d'ouverture de places observé depuis 2012 afin d'accueillir 108 000 résidents supplémentaires en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) entre 2019 et 2030, est-il estimé. La méthode de calcul tient compte du taux d'institutionnalisation actuel des personnes âgées, de la répartition en tranches d'âge et en degrés de dépendance.

Des besoins croissants de "résidences autonomie"

Ainsi, "le besoin d'ouverture de places en Ehpad et en résidence autonomie serait massif" dans la prochaine décennie, souligne la Drees. Pour les résidences autonomie, ensembles de logements pour personnes âgées composés d'appartements privatifs et d'espaces communs partagés, les besoins sont estimés à 33 000 places de plus d'ici 2030 (de 104 000 à 137 000).

Si la dépendance évoluait de façon plus optimiste, c'est-à-dire que l'espérance de vie sans incapacité augmentait, le besoin de places supplémentaires en Ehpad serait moins important, environ 56 000 entre 2019 et 2030. En revanche, si la dépendance évoluait de façon plus pessimiste, la capacité d'accueil devrait être de 160 000 places supplémentaires, soit plus d'un quart de la capacité actuelle des maisons de retraite médicalisées.