Isère : des choristes bénévoles viennent égayer le quotidien d'un Ehpad

En cette période difficile liée à la pandémie de Covid-19, tous les moyens sont bons pour redonner le sourire aux plus anciens. Ainsi, les résidents d’un Ehpad près de Grenoble (Isère) ont été plus que ravis d’accueillir un groupe de choristes bénévoles, rapporte France 3, samedi 9 janvier. Une dizaine de résidents ont poussé aisément la chansonnette sur la Ballade des gens heureux de Gérard Lenorman.

Des résidents enjoués

"On attendait ça avec impatience et on a vraiment cette chance de pouvoir le vivre aujourd’hui avec notre cœur. On déborde tous de joie", révèle Amélie Boulan, membre de l’association Se Canto. Il faut dire que les joies sont devenues plus rares avec la crise sanitaire. Les visites sont restreintes et les animations moins nombreuses. "On n’a plus de bénévoles qui viennent, plus personne", constate tristement Pierre Battuz, un résident de 79 ans.







