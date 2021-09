Haute-Saône : premier baptême de l'air à plus de 90 ans

À la tête de l'équipage, Josette, 90 ans, à l'origine de ces baptêmes de l'air. "On regardait toujours les avions passer. Ça nous a donné l'idée avec ma copine de faire un baptême de l'air, d'essayer", confie cette pensionnaire d'un Ehpad de Gray (Haute-Saône). Sur le tarmac, Marie-Louise Royer, 101 ans, se prépare. Pendant de longues minutes, elle survole la ville et sa maison de retraite. "C'est beau la verdure depuis là-haut. On ne pense pas qu'il y a autant de verdure et de bois que ça", témoigne la centenaire en bonne forme.

"Tellement bien"

"Elle a bien reconnu sa maison, tous les petits villages de la vallée de la Saône jusqu'au château de Ray", commente le pilote Jérôme Cannelle. "C'est tellement bien pour eux de pouvoir vivre encore des choses, même quand on est âgé", estime Delphine Nardella, animatrice en chef de l’Ehpad. Lundi 20 septembre, dix personnes âgées de plus de 90 ans ont traversé les nuages. Une façon de montrer qu'il n'y a pas d'âge pour de nouvelles expériences.