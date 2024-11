Dénutrition des personnes âgées : un Livre blanc remis aux autorités sanitaires pour aider à lutter contre ce phénomène

Un Livre blanc pour lutter contre la dénutrition des personnes âgées a été remis en début de semaine aux autorités sanitaires, rapporte jeudi 14 novembre France Inter. Ce Livre blanc intitulé "Alimentation des personnes âgées : scénarios de formation et contenus essentiels à aborder lors des formations à destination des professionnels et des aidants" a été publié par l'association ALIM50+ à l'occasion de la semaine nationale de la dénutrition (du 12 au 19 novembre).

En tout, quatre ans de travail et d'observation auprès des personnes âgées en Ehpad et à domicile ont été nécessaires pour la rédaction de ce Livre blanc. Le premier constat qui en ressort c'est qu'il faut former les professionnels de santé et des aidants pour les aider à mieux cerner une situation de dénutrition.

Selon la diététicienne Laurence Vigné, les premiers signes à repérer sont "une perte d'appétit, un amaigrissement rapide, un état de santé fragilisé". Parmi les causes qui peuvent provoquer cela, "la perte d'un conjoint, un enfant qui part du domicile, un certain nombre de conditions sociales peuvent affecter l'appétit de la personne âgée".

Ce Livre blanc liste de nombreux scénarios pédagogiques pour mieux s’adapter aux personnes âgées, à leurs pathologies, pour ensuite personnaliser au maximum leur alimentation. En France, deux millions de personnes sont concernées par la dénutrition.