"Cash Investigation" répond au groupe Korian

Nous avons été alertés à de nombreuses reprises par des salariés du groupe Korian que certains Ehpad faisaient travailler à des postes d’aide-soignante des personnes sans diplôme, sans formation. Pour confirmer cette information, la rédaction de Cash Investigation a décidé de tenter de faire embaucher Marie Maurice dans un Ehpad.

Elle a répondu à des annonces de postes d’aide-soignante mises en ligne par Korian, DomusVi et Orpéa. Orpéa lui a répondu que le diplôme d’aide-soignant "est obligatoire dans ce poste" et que le groupe ne pouvait "réserver une suite favorable à sa demande". DomusVi n’a pas répondu à ses candidatures. Trois Ehpad du groupe Korian sur les huit sollicités l’ont recontactée pour la recruter.

Dans le CV de Marie Maurice, aucun diplôme d’aide-soignante ou de formation équivalente n’était mentionné, ce qu’elle a par ailleurs précisé de nouveau oralement lors de son entretien avec la responsable de Korian qui l’a embauchée. Elle a envoyé un CV avec des éléments de parcours réels et d’autres fictifs. Elle a effectivement gardé des enfants, été téléactrice et hôtesse de caisse, mais elle n’a pas de baccalauréat STMG, filière sciences et technologies du management et de la gestion. Et contrairement à ce qu’affirme la directrice générale du groupe Korian, face à Elise Lucet, le bac STMG n’est pas un bac médico-social.

Embauchée par l’un des Ehpad de Korian avec un contrat d’auxiliaire de vie d’un mois, elle s’est retrouvée dès son premier jour sur le planning des aide-soignantes, à effectuer les missions qui leur sont dévolues. Il lui a été demandé en particulier d’administrer des médicaments aux résidents. Au bout de trois jours, elle a démissionné.