Précarité : de plus en plus d’étudiants lors des distributions alimentaires

Dans les grandes villes, il n'est plus rare de voir des files de jeunes qui attendent pour bénéficier de paniers repas. Même en étant boursiers et en travaillant à côté, les étudiants ont de plus en plus souvent recours à des associations pour joindre les deux bouts.

Un soir de distribution alimentaire, plusieurs centaines d’étudiants patientent sur un trottoir du XXe arrondissement de Paris. Pour bénéficier de l’aide de l’association Linkee, il faut s’être inscrit la veille sur internet et montrer sa carte d’étudiant. "Là, je n’ai même pas encore touché la bourse, même pas encore les APL, ça arrive le mois prochain. Je suis sur mes économies", confie une étudiante en photographie. Les jeunes également bénévoles Trois amis ont entre 18 et 21 ans. Leur loyer est payé par leurs parents, mais c’est insuffisant. "On est le 26, il me reste 12 euros. Linkee ça m’aide vraiment beaucoup", assure l’une d’eux. Beaucoup de jeunes sont également bénévoles pour l’association. Linkee permet à chaque étudiant de repartir avec une nourriture équilibrée et des produits frais, un colis de 8 kg en moyenne. En une soirée, 600 colis seront distribués, la moyenne habituelle.