Pornographie : Stéphane Pacaud, le très discret Français qui possède le site X le plus visité au monde

A l'heure où le Sénat se penche sur les dérives de l'industrie pornographique, "Complément d'enquête" vous présente le vrai roi du X, un inconnu qui pèserait plusieurs centaines de millions d'euros. L'homme à la tête du site porno le plus visité au monde est français, et personne ou presque ne connaît son visage.

Pour la première fois, l'industrie du X fait l'objet d'un rapport du Sénat, qui émet des recommandations face à ses dérives. Le porno sera-t-il bientôt interdit ? C'est la question que pose "Complément d'enquête", jeudi 29 septembre. Cet extrait s'intéresse au grand absent des auditions menées par les sénateurs. Pourtant, avec ses sites de vidéos qui cumulent près de 6 milliards de visites par mois, le vrai roi du X, c'est lui...

Sur les 25 sites les plus visités au monde, quatre sont des sites porno – dont un français

Originaire du Creusot, il aurait vécu à Manille, à Zurich… avant de s'installer en République tchèque sans rien perdre de son mystère. Un fantôme de 44 ans, nommé Stéphane Pacaud. Issu du monde de l'informatique, il sait comment ne pas laisser de traces sur internet. Mais ses deux plateformes, XVidéos et XNXX, figurent dans le Top 15 mondial des sites les plus fréquentés, respectivement en 10e et 12e positions. Devant WhatsApp, Amazon ou TikTok...

Une fortune estimée à 500 millions d'euros

Doué pour se cacher, Stéphane Pacaud le serait aussi pour organiser sa myriade de sociétés. Eric Tréguier, journaliste pour le magazine Challenges, dit avoir eu bien du mal à démêler la "pelote de laine" des dizaines d’entreprises liées à sa holding WGCZ, basée à Prague. En les domiciliant dans différents pays, le groupe ne publie pas ses comptes. Mais selon le dernier classement de Challenges, la fortune de Stéphane Pacaud est estimée à 500 millions d'euros… ce qui fait de lui l'un des 500 Français les plus riches.

