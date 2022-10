Avec quels mots, sur quel ton et à partir de quel âge faut-il aborder ce sujet sensible ? Votre témoignage intéresse franceinfo.

Pas facile de parler sexualité avec son adolescent. Si les parents sont désormais conscients de l'utilité de dispenser une éducation sexuelle à leurs enfants, ils ne savent pas toujours comment s'y prendre. Pourtant, les enjeux sont cruciaux, alors qu'un rapport du Sénat, rendu public mercredi 28 septembre, affirme que deux mineurs sur trois de moins de 15 ans ont déjà eu accès à des images pornographiques en ligne.

Au-delà de l'exposition à la pornographie, d'autres sujets sont importants pour la construction affective et sexuelle des enfants et adolescents : la prévention face aux infections sexuellement transmissibles, la contraception, le consentement ou, plus largement, les questions d'égalité dans les rapports hommes-femmes.

Comment aborder ces sujets sensibles ? A partir de quel âge ? Avec quels mots ? Sentez-vous une réticence de votre enfant ? Êtes-vous à l'aise avec ce sujet ? Avez-vous peur de ne pas trouver le ton juste ou avez-vous le sentiment d'être éloigné de ses préoccupations ? Quels que soient votre ressenti ou vos interrogations, votre témoignage intéresse franceinfo.

