Vidéo PMA pour toutes : Olivier Véran souhaite que "les premiers parcours puissent démarrer le plus tôt possible, cette année"

PMA pour toutes : Olivier Véran souhaite que "les premiers parcours puissent démarrer le plus tôt possible, cette année"

La loi sur la procréation médicalement assistée pour toutes "sera promulguée très vite", a promis mardi 29 juin sur franceinfo Olivier Véran, le ministre de la Santé, alors que le projet de loi de bioéthique doit être adopté définitivement "sauf très mauvaise surprise" mardi après-midi. "L'Assemblée va voter massivement en faveur de ce texte qui ouvre de nouveaux droits, il y aura peut-être une saisine du Conseil constitutionnel par l'opposition mais nous promulguerons la loi très vite", a-t-il insisté.

"Je vais demander à mes services de travailler en temps masqué, [une méthode pour réduire les délais], pour sortir tous les décrets d'application, pour que les premiers parcours de PMA pour femme seule ou couple de femmes puissent démarrer le plus tôt possible, cette année, je le souhaite et nous sommes mobilisés, poursuit Olivier Véran. C'est un engagement de campagne du président de la République, il est tenu."

"La PMA et la GPA sont deux sujets qui sont indépendants"

Olivier Véran a tenu à rappeler "à celles et ceux qui considèrent que la question n'a pas été assez débattue", "qu'il y a eu 500 heures de débat, 20 jours, 24h/24 de débat dans les assemblées parlementaires autour de ce texte. On a débattu de ce texte comme jamais."

Le ministre de la Santé a également évacué la question de la gestation pour autrui. "Il n'y a pas de lien de causalité entre la PMA et la GPA, ce sont deux sujets qui sont indépendants." À ce sujet, la position gouvernementale reste la même : "la ligne rouge c'est qu'il n'y a pas de GPA dans le texte, il n'y aura pas de texte sur la GPA".