Projet de loi bioéthique : le Sénat vote l'ouverture de la PMA à toutes les femmes

La Chambre haute entend limiter son remboursement uniquement aux PMA à caractère "médical".

Le Sénat, à majorité de droite, a voté mercredi 22 janvier au soir l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes, mesure emblématique du projet de loi bioéthique. La chambre veut toutefois limiter son remboursement par la Sécurité sociale aux PMA à caractère "médical".

Les sénateurs ont voté à 160 voix contre 116 le premier article de ce texte, qui consacre une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, avec l'élargissement de la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Les LR ont majoritairement voté contre l'article (87 contre 22), tout comme l'Union centriste (20 contre 14) alors que les groupes de gauche et LREM ont dans l'ensemble soutenu la mesure.

Une atteinte "au principe d'égalité"

La limitation du remboursement aux PMA fondées sur "critère médical", après constatation d'une infertilité, modifie significativement le projet de loi voté à l'Assemblée mi-octobre. De facto, cela conduirait à priver de prise en charge les lesbiennes et les femmes seules, une atteinte "au principe d'égalité et de solidarité" dénoncée par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. "Je ne vois pas la légitimité d'un financement par l'assurance maladie de quelque chose qui ne relève en aucun cas d'une indication médicale", a soutenu Philippe Bas le président LR de la commission des Lois. La socialiste Laurence Rossignol a critiqué une "mesure dissuasive" et une "sanction financière".

(Vous voulez) exclure les couples lesbiens et les femmes seules d'un des fondements de notre République, la Sécurité sociale.Laurence Rossignol, sénatrice socialisteau Sénat

Parmi les autres ajustements apportés au texte, les sénateurs se sont prononcés contre "le double don" de gamètes, une mesure défendue par le gouvernement pour autoriser le recours à la fois à un don d'ovocyte et à un don de sperme dans le cadre d'une PMA. Ils ont également ajouté au principe d'une évaluation médicale et psychologique, une "évaluation sociale". Des sénateurs de gauche ou LREM ont tenté en vain de supprimer cette "évaluation", la communiste Eliane Assassi dénonçant une forme de "stigmatisation" et un "mépris de classe".

L'examen du projet de loi doit se poursuivre sur deux semaines, avant un vote sur l'ensemble du texte le 4 février. Une deuxième lecture sera ensuite organisée à l'Assemblée nationale et au Sénat, les députés ayant au final le dernier mot. Le remboursement de la PMA pour toutes les femmes sera sans nul doute réintroduit dans le texte par les députés.