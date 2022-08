PMA : un an après sa promulgation, le succès de la loi

La loi sur la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes a été promulguée il y a un an, jour pour jour. Elle a ouvert la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Le journaliste Alexandre Hébert, présent sur le plateau du 23 heures, mardi 2 août, explique que les hôpitaux croulent sous la demande : "Les autorités et les médecins s'attendaient à ce qu'il y ait beaucoup de demandes, mais pas à ce point. Au premier semestre 2022, 11 926 dossiers ont été déposés pour une première consultation."

Une majorité de femmes seules

Sur les dossiers déposés, "4862 se sont transformés en un premier rendez-vous. On est sur un seul semestre bien au-dessus des prévisions du gouvernement pour l'année entière, puisqu'il tablait sur 2 000 à 3 000 nouvelles demandes. Résultat : les délais d'accès à une PMA sont toujours plus longs, 14,8 mois en moyenne pour en bénéficier aujourd'hui, contre 12 mois environ au moment de la loi", détaille le journaliste. Les femmes seules représentent 53 % des personnes souhaitant une PMA.