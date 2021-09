PMA pour toutes : le décret d'application publié au Journal officiel, annonce Olivier Véran

"Le décret d'application de la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes est une très bonne nouvelle, très attendue", s'est félicité Olivier Véran, ministre de la Santé, mercredi 29 septembre sur France Inter. Le document est paru au Journal officiel le matin-même.

"Avec Élisabeth Moreno, ma collègue ministre à l'Égalité femmes-hommes, nous avons rencontré des couples de femmes qui ont initié ce parcours", ajoute Olivier Véran. "Je me souviendrai toute ma vie de ce couple de femmes qui m'a dit : 'Jusqu'ici on ne nous parlait pas français parce qu'on allait aux Pays-Bas, hier on a passé pour la première fois avec dignité la porte d'un hôpital français et les choses ont changé pour nous.'"

Le décret d'application sur la PMA précise que "le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu'à son 43e anniversaire". Les hommes peuvent donner leur sperme jusqu'à 60 ans. Toutefois, dans le cadre d'une "autoconservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation", le prélèvement d'ovocyte chez les femmes se fera entre 29 et 37 ans maximum. Pour les hommes, le prélèvement du sperme sera possible entre 29 et 45 ans.