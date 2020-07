DIRECT. Le projet de loi de bioéthique revient devant l'Assemblée nationale

#BIOETHIQUE "Mon ex-compagne, le donneur et moi, on a essayé de faire un pacte de coparentalité [dans ce modèle familial, plusieurs personnes s'entendent pour élever un enfant ensemble], mais on n'était jamais d'accord. On pensait pouvoir être dans une parentalité idéale avec un père et deux mamans mais la réalité juridique nous a rattrapés. Il faut bien qu'il y ait deux parents légaux. Moi et son père. J'ai essayé de trouver des solutions pour qu'elle [son ex-compagne] se sente parent, mais il n'y avait pas d'issue."