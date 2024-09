Pénurie de distributeurs de billets : la solution trouvée par des petites communes

A-C. Roth, N. Berthier, C. de Chassey

Des maires de plusieurs petites communes se battent pour garder leurs distributeurs de billets, en proie à une pénurie. Des élus se lancent dans la location.

À Feuquières (Oise), 1 400 habitants, c’est jour de livraison, et le colis est impressionnant. Le cube livré est le nouveau distributeur de billets du village. Habillé aux couleurs locales et attaché, il est prêt à l’emploi en seulement quelques heures. Le maire est venu immortaliser l’instant car, depuis la fermeture de sa seule agence bancaire, la commune n’avait plus de distributeur de billets. La fermeture de l’agence a été rapide, en quelques semaines. Elle a laissé un goût amer à la municipalité. “Nos communes rurales sont obligées de se débrouiller bien souvent toutes seules pour pouvoir pallier la désertification des services publics”, a expliqué le maire de la commune.

Un investissement important

Seule solution alors : louer un distributeur à une entreprise de convoyages de fonds. Elles sont deux à se partager le marché en plein expansion. Coût de l’opération : 40 000 euros hors taxes pour l’achat du kiosque, plus un loyer de 1 000 euros par mois environ pour la surveillance et la recharge de l’appareil. Cela représente un budget important pour la commune, mais le distributeur le plus proche aurait été à huit kilomètres de là.