Patients sans médecin traitant : dans le Loiret, un numéro dédié leur permet de trouver un rendez-vous en 48H

Depuis plus d’un an dans le nord du Loiret, les patients qui n’ont pas de médecin traitant ont accès à un numéro de téléphone dédié pour trouver un rendez-vous médical. Un dispositif unique en France qui permet de lutter contre le manque de médecins généralistes.#IlsOntLaSolution

0 801 90 45 00. Voilà un numéro que les habitants du Phitiverais (nord du département du Loiret) ont appris à connaître. Créé en mars 2020 par la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Beauce-Gâtinais, ce numéro de téléphone gratuit est réservé aux patients sans médecin traitant ou ceux dont le praticien n'est pas disponible.

Lorsqu’ils appellent ce numéro, une secrétaire est chargée de leur trouver un rendez-vous chez l'un des 14 médecins libéraux volontaires. Ils se sont engagés à consacrer, à tour de rôle, deux heures par jour d'astreinte pour ce type de consultation.

Mais attention : cela ne concerne pas les urgences vitales mais plutôt des soins qui demandent une consultation du médecin dans les 48 heures.

Le schéma du dispositif dédié aux patients sans médecin traitant dans le Pithiverais. (Y. Le Bloa / France Télévisions)

Eviter l'errance médicale

Après plus d’un an d’expérimentation, le bilan de ce dispositif unique en France est très encourageant avec 5 800 appels reçus et 2000 consultations proposées. Du côté des patients, c’est un soulagement car comme le dit cette habitante qui sort de consultation, “trouver un médecin dans le Loiret, c’est l’horreur ! Tout le monde part, tous les médecins sont complets. Donc, il n’y a que ce numéro qu’on peut appeler pour avoir un médecin de garde”.

Du côté des médecins aussi, il y a une vraie satisfaction. "Ca a permis de recréer, de ressouder des liens entre nous et d’avoir davantage de solidarité entre professionnels de santé confie Latifa Miqyass, instigatrice du projet, médecin généraliste et présidente CPTS Beauce-Gâtinais. "Et puis, on est soulagé d’avoir une solution pour nos propres patients quand on n'est pas disponibles pour les recevoir . On sait qu’ils seront vus par un de nos confrères, qu'ils ne seront pas en rupture de soins et ça c’est primordial."

Chaque médecin s'engage à consacrer 2 heures d'astreinte dans son planning pour recevoir les patients. (Y. Le Bloa / France Télévisions)

Ce dispositif a plusieurs vocations : désengorger les urgences, faciliter la prise de rendez-vous et lutter contre une désertification médicale qui ne fait que s’accentuer. Sur ce seul territoire du Beauce-Gâtinais, il ne reste que 30 médecins dont la moyenne d’âge est de 61 ans. Cette zone a été choisie pour l'expérimentation car ici, sur 80 000 habitants, 24 000 n'ont pas de médecin traitant, un "record" dans le département (qui compte près de 680 000 habitants).

Ce numéro d’appel dédié n’est certes pas la panacée mais il a le mérite d’offrir une solution à des patients désemparés qui ne savent plus vers qui se tourner quand ils sont malades. Une situation hélas de plus en courante dans de nombreux départements français.

Une pénurie croissante

Selon l’Assurance maladie, les effectifs de généralistes libéraux sont passés de 55.000 en 2005 à 52.500 en 2021. La densité de généralistes par habitant a donc elle aussi baissé : 91 médecins généralistes pour 100.000 habitants dans les années 2000 contre 78 aujourd’hui.

Très logiquement, le taux de patients de plus de 17 ans n’ayant pas de médecin traitant est passé de 9,8% en 2017 à 11% en 2021. Ce sont donc près de 6 millions de Français qui ne sont pas suivis par un seul et même médecin. Certes, une bonne part est plutôt jeune et en bonne santé. Mais parmi ces personnes, certaines souffrent d’affections de longue durée (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire, voire même cancer), ont de plus de 70 ans ou souffre d'une pathologie chronique. Les laisser sans suivi paraît invraisemblable.

Elargir le dispositif ?

Alors que certains plaident pour permettre aux médecins d'accroître leur patientèle (la moyenne pour les généralistes traitants est actuellement de 850 patients) en faisant appel à des assistants médicaux, le dispositif testé dans le Gâtinais-Beauce offre une nouvelle perspective encourageante.

En 2022, il devrait être déployé plus largement dans le département du Loiret, à savoir dans le Giennois, dans le secteur de Jargeau-Châteauneuf-sur-Loire ou encore de Montargis.