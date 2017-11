Paris : un responsable associatif se déshabille en plein conseil d'arrondissement

Il n'a pas hésité à se mettre à nu pour défendre son association. En plein conseil du 14e arrondissement de Paris, sous les dorures de la mairie, lundi 27 novembre, Benoît Delol s'est entièrement déshabillé en signe de protestation, exhibant une pancarte "Non à l’expulsion de Mon premier bureau".

#CA14 coup de théâtre du représentant d’une association du 14eme qui se déshabille pour contester l’expulsion de l’asso Mon 1er bureau

Un peu d’animation au conseil d’arrondissement ! pic.twitter.com/imnXEO371W — Audrey Livé (@AudreyLive14) 27 novembre 2017

L'association de coworking solidaire Mon premier bureau accueille, pour 99 euros par mois, des chômeurs qui tentent de créer leur entreprise. Mais le gestionnaire du site des Grands Voisins "a décidé de nous dégager avec le soutien de la maire Carine Petit. Les coworkers vont se retrouver à la rue pour préparer leur projet", proteste Benoît Delol dans Le Parisien.

"Je me suis préparé et entraîné comme un chippendale. J’avais un costume spécial à scratch qui m’a permis d’être nu en un éclair", confie le responsable associatif au Parisien. Et se permet même de se moquer gentiment du service d'ordre "qui a été très lent à réagir". Si la scène a amusé certaines des personnes présentes à ce conseil, pas sûr que son initiative ait plu à l'équipe municipale. "Il y avait une adjointe de la maire que je connais et qui faisait la tête. Je sais que la prochaine fois que je la croiserai dans le quartier sur le marché, elle ne me serrera pas la main !"