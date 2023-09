Immigration : selon Roland Lescure, "on va avoir besoin d’industrialiser nos pays en allant chercher nos talents là où ils sont"

Chaque vendredi, dans l'émission #OnVousRépond, Gilles Bornstein reçoit une personnalité politique pour commenter l'actualité de la semaine et donner la parole aux spectateurs qui peuvent directement poser leurs questions à l'invité. Vendredi 29 septembre, le ministre chargé délégué des Industries Roland Lescure était reçu sur le plateau de franceinfo.

Le ministre délégué chargé de l'Industrie, Roland Lescure, était invité à répondre aux questions des téléspectateurs et de Gilles Bornstein sur le plateau de l'émission interactive "#OnVousRépond", vendredi 29 septembre.



"On a aujourd'hui des talents en France qu'il faut former, qualifier et amener vers l'emploi et peut-être ailleurs aussi, des talents qui vont nous aider" déclare le ministre de l'Industrie, interrogé sur sa déclaration sur franceinfo le 12 septembre à propos du besoin d'immigration pour "réindustrialiser la France".

"Est-ce qu'on peut en profiter pour se poser les bonnes questions ? Le Canada, l'Allemagne, l'Angleterre se la posent" insiste Roland Lescure et conclue : "Sinon, on laisse les talents partir ailleurs et nous, on n'industrialisera pas."



"Quel scandale, quelle indécence !"

Le ministre délégué chargé de l'Industrie a également qualifié de "racisme primaire", le parallèle émis par l'animateur Pascal Praud entre l'immigration et l'infestation de punaises de lit.