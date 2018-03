"On n'en peut plus, on vit l'enfer" : face au trafic de drogue, la mairie de Saint-Ouen tente de restructurer un quartier sensible

William Delannoy, maire de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) et président du bailleur social Semiso, a décidé depuis un an et demi de ne plus reloger de locataires dans les tours Jules Vallès, dans le quartier des Boutes-en-Train.

Dans la cage d'escalier d'une tour de la cité des Boutes-en-train, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). (RADIO FRANCE / RÉMI BRANCATO)