Nuisances sonores : les riverains de l'aéroport de Beauvais se plaignent

À l'aéroport de Beauvais-Tillé, l'ouverture de nouvelles lignes inquiète les riverains, qui craignent une dégradation de leur environnement.

Quand Philippe a acheté sa maison en 1986, dans un joli village de l’Oise à Laversine, à quelques kilomètres de Beauvais il n'y avait pas encore de vol Ryanair. Aujourd’hui, jusqu’à 150 avions par jour passent au-dessus de sa maison. "Cette répétition, ça tape sur le système nerveux, on en a un peu marre", déplore-t-il. Son quotidien est rythmé par le bruit. "On a des avions qui décollent à 6 heures du matin. Parfois inconsciemment, on se réveille on n’a pas forcément entendu l’avion, mais ça provoque le réveil", explique-t-il.

Un bruit infernal

Le trafic devrait passer de 38 000 vols par an à 45 000 d’ici 10 ans. Les riverains tentent de lutter. Un informaticien vit à 15 minutes de l’aéroport. Il ne peut pas beaucoup profiter de son jardin tant le bruit est infernal. Il a mis en place un logiciel pour prouver que les avions ne respectent pas la trajectoire.

