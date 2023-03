Selon le rapport de l'ONG Norsk Folkehjelp, la Russie, les Etats-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, la France, Israël, le Pakistan, l'Inde et la Corée du Nord détenaient 9 576 ogives nucléaires prêtes à l'emploi au début de l'année 2023.

Une augmentation "inquiétante". Le nombre d'ogives nucléaires opérationnelles dans le monde a augmenté en 2022, tiré notamment par la Russie et la Chine, selon le rapport annuel Nuclear Weapons Ban Monitor (en anglais), publié mercredi 29 mars par l'ONG norvégienne Norsk Folkehjelp. Début 2023, les neuf puissances nucléaires officielles et officieuses – la Russie, les Etats-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, la France, Israël, le Pakistan, l'Inde et la Corée du Nord – détenaient 9 576 ogives nucléaires prêtes à l'emploi, soit une puissance équivalente "à plus de 135 000 bombes d'Hiroshima".

Au total, 2 936 autres ogives nucléaires sont "en attente de démantèlement". Selon l'étude, le nombre total d'ogives (opérationnelles ou non) a légèrement diminué, car "la Russie et les Etats-Unis démantèlent chaque année un petit nombre de leurs ogives plus anciennes et qui ne sont plus en service". Néanmoins, "la Russie, la Chine, l'Inde, la Corée du Nord et le Pakistan ont tous augmenté leurs stocks d'ogives en 2022, entraînant une augmentation de 136 ogives" opérationnelles entre début 2022 et début 2023.

Le rapport souligne que "le stock mondial d'armes nucléaires disponibles à l'usage des militaires n'a cessé d'augmenter depuis 2017". "Si cela ne s'arrête pas, nous assisterons bientôt à une augmentation également du nombre total d'armes nucléaires dans le monde, pour la première fois depuis la guerre froide", a déclaré Grethe Østern, la rédactrice du rapport.