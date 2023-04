Nucléaire : la Finlande a mis en service son réacteur EPR de conception française, après 18 ans de travaux

Construit par le groupe français Areva et le groupe allemand Siemens, il devient le troisième EPR en exploitation dans le monde.

C'était un des chantiers emblématiques des difficultés de l'EPR, ce réacteur nucléaire nouvelle génération conçu par la France. Le réacteur d'Olkiluoto 3, en Finlande, a été mis en service commercial, dimanche 16 avril. Il est désormais pleinement opérationnel, annonce son exploitant TVO.

Ce réacteur est le troisième EPR à entrer en service dans le monde, les deux autres étant situés en Chine. Il devient le plus puissant réacteur en activité en Europe. La centrale, située sur la côte sud-ouest de Finlande, qui compte trois réacteurs au total, produit 30% de l'électricité du pays. Cet EPR avait déjà été démarré en décembre 2021, mais était en phase d'essais depuis plusieurs mois avant sa réelle entrée en service.

D'énormes surcoûts

C'est la fin d'un chantier fleuve débuté en 2005 et mené par le groupe allemand Siemens et le groupe français Areva. Les énormes surcoûts ont été une des principales causes du démantèlement industriel d'Areva, plombé par des pertes de plusieurs milliards d'euros. Une structure subsiste, dont la tâche essentielle est de boucler le chantier d'Olkiluoto, mais l'essentiel du groupe est passé dans le giron d'EDF.

En France, la construction de l'EPR de Flamanville, entamée en 2007, a, elle aussi, été affectée par des retards massifs, dus notamment à des anomalies dans le couvercle en acier et la cuve du réacteur. Emmanuel Macron souhaite lancer la construction de six autres EPR en France, de deuxième génération. Cette technologie a aussi été retenue pour une centrale à deux réacteurs à Hinkley Point, dans le sud-ouest de l'Angleterre. La production d'électricité est actuellement planifiée pour mi-2027, au lieu de 2025 au départ.