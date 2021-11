Nucléaire : l'alerte de la Cour des comptes qui préconise de lancer des travaux rapidement

Il y a 10 jours, Emmanuel Macron a annoncé la construction de six réacteurs nucléaires dans les années à venir. La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme, car les vieilles centrales vont bientôt arriver en fin de vie, et rien n'existe pour les remplacer.

La Cour des comptes sonne l'alerte. Dans son dernier rapport, elle presse le gouvernement à prendre des décisions, pour assurer les besoins en électricité de la France de demain. Aujourd'hui, EDF prévoit la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires. Mais selon la Cour des comptes, il en faudrait entre 25 et 30 et débuter leur construction au plus vite.



La Cour des comptes préconise de lancer des travaux sans tarder

Actuellement, le nucléaire représente plus de 67 % de la production électrique française. Mais l'objectif du gouvernement est de baisser cette part à 50 % maximum en 2035. Pour y arriver, la Cour des comptes préconise de lancer des travaux sans tarder, car le parc nucléaire actuel est vieillissant. La France dispose de 56 réacteurs répartis dans 18 centrales. Mais en 2050, la plupart seront trop vieilles et devraient être fermées.