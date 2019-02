La France a produit de l’électricité à 86% décarbonée en 2018

Ce chiffre s'explique par le dynamisme des énergies renouvelables, une meilleure disponibilité des centrales nucléaires et un moindre recours aux énergies fossiles.

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Une baisse de 28% des émissions de CO2. La production d'électricité en France a connu sa plus forte augmentation depuis dix ans en 2018 et a été à 86% décarbonée, selon le bilan diffusé jeudi 7 février par le réseau de transport d'électricité RTE. Ces résultats, qui placent aussi 2018 parmi les trois années les moins émettrices de CO2 depuis dix ans, s'expliquent par le dynamisme des énergies renouvelables en France (+21,9% par rapport à 2017), une meilleure disponibilité des centrales nucléaires (+3,7%) et un moindre recours aux énergies fossiles (-26,8%) à la faveur d'un hiver relativement clément.

La météo a été favorable aux énergies renouvelables

Les conditions météo ont aussi favorisé la production d'origine hydraulique, solaire et éolienne et l'électricité d'origine renouvelable a représenté 22,7% de la production totale, contre 18,5% en 2017, a précisé RTE, filiale d'EDF. De plus, le parc d'électricité renouvelable a continué de croître : 2 400 mégawatts (MW) supplémentaires ont été installés l'an dernier, soit l'équivalent de la puissance installée de deux réacteurs nucléaires.

Au total, la production d'électricité française a augmenté de 3,7% par rapport à 2017, à 548,6 térawatts-heure. Quant à la consommation, elle est restée stable pour la sixième année consécutive, à 474 TWh. "Cette année exceptionnelle (...) positionne la France comme le premier exportateur européen en 2018 : 86,3 TWh exportés contre 26,1 TWh importés", souligne RTE dans un communiqué. Le nombre de jours où la France a dû importer de l'énergie a nettement reculé, avec 17 journées importatrices en 2018 contre 52 en 2017.