L'ONU alerte sur la menace croissante de l'utilisation d'armes nucléaires

La responsable du désarmement à l'ONU, Izumi Nakamitsu, met en garde contre une "nouvelle course aux armements qualitative".

La Corée du Nord fait un pas en arrière sur son programme nucléaire, mais la prudence reste de mise. La responsable du désarmement à l'ONU, Izumi Nakamitsu, a alerté lundi 23 avril, sur la menace croissante de l'utilisation d'armes nucléaires, déplorant la modernisation des programmes nucléaires. "La menace d'utilisation, intentionnelle ou pas, d'armes nucléaires augmente", a déclaré Izumi Nakamitsu, à l'ouverture d'une réunion préparatoire du Traité de non prolifération nucléaire (TNP). Et cette menace "subsistera tant que les armes nucléaires continueront d'exister dans les arsenaux nationaux", a-t-elle ajouté.

"L'environnement géopolitique se détériore"

"Le monde d'aujourd'hui est confronté à des défis similaires au contexte qui a donné naissance au TNP", il y a près de 50 ans, a jugé Izumi Nakamitsu. "L'environnement géopolitique se détériore", a-t-elle affirmé. "Les discours sur la nécessité et l'utilité des armes nucléaires sont de plus en plus nombreux. Les programmes de modernisation des Etats dotés d'armes nucléaires conduisent à ce que beaucoup considèrent comme une nouvelle course aux armements qualitative", a-t-elle ajouté.

La réunion intervient alors que la Corée du Nord, qui s'est retirée du TNP en 2003, a annoncé qu'elle cessait ses essais nucléaires et les lancements de missiles balistiques intercontinentaux. Izumi Nakamitsu a salué cette annonce et espéré que ces développements "contribueront à bâtir la confiance et à préserver un climat propice à un dialogue et à des négociations sincères".