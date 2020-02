Fessenheim : le premier réacteur de la plus vieille centrale nucléaire de France sera arrêté samedi

Le deuxième réacteur sera mis à l'arrêt le 30 juin. L'évacuation des combustibles usés devrait intervenir d'ici à l'été 2023.

franceinfo avec AFP et Reuters

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

A 2h30, samedi 22 février, ce sera le début de la fin pour la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin). Le décret confirmant l'arrêt total et définitif, avant la fin juin 2020, des réacteurs de la plus ancienne centrale nucléaire en activité de France, a été signé par le gouvernement. Le décret, paru mercredi 19 février au Journal officiel, "entre en vigueur le 22 février 2020 pour le réacteur N.1 et au 30 juin 2020 pour le réacteur N.2". Il "abroge l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim dont EDF est titulaire".

L'arrêt progressif du réacteur de 900 mégawatts à eau pressurisée commencera vendredi soir. L'évacuation des combustibles usés devrait intervenir d'ici à l'été 2023. Enfin, le démantèlement à proprement parler durera jusqu'à 2040 au plus tôt.

Mise en service en 1977, la centrale de Fessenheim est un vieux serpent de mer de la vie politique en France. En 2011, le président François Hollande avait promis sa fermeture.

Un élu pointe "les conséquences pour le territoire"

"Cet événement (...) constitue une première étape dans la stratégie énergétique de la France, qui vise un rééquilibrage progressif entre l'électricité d'origine nucléaire et l'électricité d'origine renouvelable tout en poursuivant la baisse des émissions de gaz à effet de serre issues de la production d'électricité grâce à la fermeture des centrales à charbon d'ici 2022", s'est félicité Matignon dans un communiqué.

Le député LR du Haut-Rhin Raphaël Schellenberger, président d'une mission d'information sur le suivi de la fermeture du site, a estimé mardi que l'Etat n'était "pas au rendez-vous" et a alerté sur "les conséquences pour le territoire". Avec l'arrêt de la centrale, Raphaël Schellenberger a ainsi pointé la suppression de "plus de 2 000 emplois" directs ou indirects, l'impact sur les commerces ou l'immobilier.

"Le gouvernement s'est engagé dès 2018 avec les élus locaux dans la préparation d'un projet de territoire pour l'avenir de Fessenheim, finalisé en février 2019", a pour sa part rappelé Matignon, en renouvelant "le soutien du gouvernement à la pleine réalisation des actions de ce projet".