Chine : une possible fuite signalée dans une centrale nucléaire EPR

Que se passe-t-il dans la centrale nucléaire de Taishan ? L'un des réacteurs EPR de cette centrale du sud de la Chine a subi une "augmentation de la concentration de certains gaz rares dans le circuit primaire", a rapporté, lundi 14 juin, le groupe français EDF, qui l'a construit et l'exploite partiellement.



Quelques heures plus tôt, CNN (en anglais) avait fait état d'une possible fuite radioactive sur le site. La chaîne américaine dit avoir eu accès à une lettre envoyée par la filiale d'EDF Framatome au département de l'Energie américain au sujet d'une fuite causant une "menace radiologique imminente".

Pour éviter d'avoir à mettre la centrale à l'arrêt, les autorités de sûreté chinoises ont relevé les limites acceptables de radiation à l'extérieur du site, selon ce courrier cité par CNN. Toujours selon ce média, l'administration américaine s'est entretenue avec les gouvernements français et chinois à ce sujet.

Les seuls réacteurs EPR à être en service

Sans confirmer ni démentir les informations de CNN, Framatome a annoncé lundi surveiller "l'évolution d'un des paramètres de fonctionnement" de la centrale. La maison-mère, EDF, a reconnu pour sa part avoir été "informée" d'une hausse des taux de certains gaz rares dans le circuit fermé qui achemine l'eau dans la cuve du réacteur.

Les deux réacteurs de Taishan sont pour l'instant les seuls EPR à être entrés en service dans le monde, en 2018 et 2019. EDF est actionnaire à 30% de la coentreprise chargée de construire et d'exploiter ces deux réacteurs. Les groupes chinois CGN et Guangdong Energy Group ont des participations respectives de 51% et de 19%.