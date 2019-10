Centrales nucléaires : "Aucune décision n'est prise. Ce n'est pas le PDG d'EDF qui fait la politique énergétique de la France"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Aucune décision n'est prise. Ce n'est pas le PDG d'EDF qui fait la politique énergétique de la France", a réagi jeudi 31 octobre sur franceinfo Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, alors que le PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy a estimé jeudi 17 octobre dans Le Monde que "la France se prépare à construire de nouvelles centrales nucléaires" et que la construction de six réacteurs EPR serait un choix "efficace".

Le président et le gouvernement décident

"On lui a demandé des explications et un plan d'action après les dérapages de l'EPR de Flamanville, précise Élisabeth Borne. Au-delà, on doit travailler sur les scénarios énergétiques de notre pays. C'est ce qu'on fait en examinant un scénario 100% renouvelables pour notre électricité et un scénario avec la construction de nouvelles centrales." La politique énergétique est décidée par "le président de la République, le gouvernement, je vous le confirme."