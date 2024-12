Mobilisation des taxis : des centaines de chauffeurs manifestent aux abords de l'Assemblée nationale

La colère des taxis ne retombe pas, avec de nouvelles actions menées dans la capitale, mardi 3 décembre. Les chauffeurs sont déterminés à faire front contre la baisse des tarifs pour le transport des patients.

La mobilisation des taxis se poursuit. Dans la matinée du mardi 3 décembre, des centaines de chauffeurs sont venus des quatre coins de la France exprimer leur colère à Paris. Avec leurs véhicules, ils ont bloqué la circulation au niveau de la Porte Maillot, avant de rouler en cortège au son des klaxons vers les Invalides. Ils y ont fait brûler des palettes, déployant leurs banderoles pour marquer leur opposition à la baisse des tarifs pour le transport des patients.

"On nous retire d'un coup plus de 40 centimes au kilomètre"

"On vit dans un pays où tout augmente et nous, on nous retire d'un coup plus de 40 centimes au kilomètre", tance un chauffeur. Environ 500 taxis sont rassemblés aux abords de l'Assemblée nationale. Le projet de la nouvelle convention de l'assurance maladie est toujours en cours de négociation. L'association à l'origine du rassemblement espère être reçue par des parlementaires.

