Incendies : "les prévisions sont très compliquées", explique le sapeur-pompier David Annotel

David Annotel, lieutenant-colonel et représentant de la fédération des sapeurs-pompiers de France, était l’invité du 23h de franceinfo, jeudi 11 août.

Les conditions dantesques, avec des températures avoisinant les 40 degrés, rendent encore plus difficile le combat des pompiers contre les incendies en Gironde et dans les Landes. "Des équipes sont engagées sur un point puis sont finalement déplacées sur un autre quelques minutes après, parce que le vent a changé de direction", explique David Annotel, lieutenant-colonel et représentant de la fédération des sapeurs-pompiers de France, jeudi 11 août, sur le plateau du 23h de franceinfo.

Des feux vicieux

Les feux sont particulièrement vicieux en Gironde. "Les prévisions sont très compliquées. On est régulièrement confrontés à des changements brutaux de direction de cet incendie", détaille David Annotel, qui rappelle aussi "la mise en danger" des pompiers sur le terrain. "Heureusement, sans gravité jusque-là, mais avec des dégâts sur les engins et de la destruction de matériel de secours", conclut le lieutenant-colonel.