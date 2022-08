Incendie en Bretagne : le feu a été contenu dans la forêt de Brocéliande

Arroser les points chauds sans relâche dans la forêt de Paimpont (Ille-et-Vilaine). L’objectif est d’éviter les reprises de feu de l’incendie. "Actuellement, là, c’est maîtrisé, mais après on a des départs par moments dus à la végétation, il y a des points chauds qui se créent", confie Mathieu Klein, sapeur-pompier du SDIS 14. Et la vigilance est constante. "On a eu deux reprises de feu qui étaient conséquentes, depuis qu’on est là. On a pu les maîtriser rapidement. Il faut être attentif et bien noyer les zones qui n’ont pas encore brûlé", indique Raphaël Vaudorme, adjudant-chef du SDIS 14.

2 000 hectares détruits aux Monts d'Arrée

Depuis samedi 13 août au matin, le brasier ne progresse plus. Il a détruit jusqu’à présent 400 hectares de cette légendaire forêt bretonne. À plus de 150 kilomètres de là, aux Monts d’Arrée, la situation est similaire : des fumerolles continuent toujours de sortir de terre. Là aussi, c’est un véritable travail de fourmi pour les pompiers. En tout, 2 000 hectares ont brûlé dans les Monts d’Arrée.