Incendies : de nombreuses régions françaises ravagées par les feux

En plus de l’incendie ravageur en Gironde et dans les Landes, sept autres grands feux brûlent actuellement les forêts françaises, jeudi 11 août. Dans les gorges du Tarn, entre la Lozère et l’Aveyron, plus de 730 hectares ont déjà brûlé et 500 pompiers sont mobilisés. "Dans le Jura, les flammes continuent également leur progression inexorable", explique le journaliste Alexandre Hébert, sur le plateau du 23h de franceinfo. Le feu n’est qu’à quelques mètres seulement des habitations.

Des feux fixés dans les Vosges et le Maine-et-Loire

La Drôme vit aussi l’un de ses incendies les plus importants de ces trois dernières années. Plus de 300 hectares ont déjà brûlé. "Mais ici, il n’y a eu aucune évacuation car le feu est encore loin des habitations", précise le journaliste. Grâce au travail acharné des pompiers, certains feux dans l’Hexagone ont été fixés, comme dans les Vosges et le Maine-et-Loire.