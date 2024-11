Pour la médecin sexologue Catherine Solano, la hausse de la pratique de la masturbation chez les femmes, pointée par l'Inserm, s'explique par la publicité pour les sextoys.

"Une des raisons de l’augmentation de la masturbation féminine est commerciale, ce sont les sextoys", affirme la médecin sexologue Catherine Solano, dans le Talk de franceinfo, jeudi 14 novembre 2024.

Dans une vaste étude sur la sexualité des Français publiée la veille, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) note une large hausse de cette pratique chez les femmes. En 2023, 72,9% des femmes de 18 à 69 ans déclaraient s'être déjà masturbées, contre 42,4% d'entre elles en 1992.

"On a une publicité énorme" sur les sextoys, constate Catherine Solano.

"Quand vous utilisez un objet qui vibre, ça ne vous apprend pas à expliquer au partenaire ce qu'il doit faire, parce que lui ne vibre pas." Dr. Catherine Solano à franceinfo

"Maintenant, les gens utilisent des sextoys alors qu’on a dix doigts, dix orteils, deux coudes, une bouche, un nez, énumère la médecin. On va droit au truc commercial et c’est un petit peu dommage", se désole-t-elle.

Un signe d'épanouissement sexuel pour les femmes

La sexologue nuance toutefois : "en même temps, c’est bien que les femmes se réapproprient leur sexualité". Elle note une évolution bienvenue de la représentation de la sexualité féminine, selon laquelle "avant, une femme bien n’avait pas de plaisir. Elle disait oui à son mari mais n’avait pas de plaisir".

Catherine Solano craint qu'on ne passe "d'un interdit à une obligation" sur la masturbation féminine. Son confrère, le gynécologue et sexologue Rafael Herrero, également invité du Talk, voit ces chiffres d'un œil plus positif. "La masturbation est un apprentissage. La différence orgasmique entre les hommes et les femmes était abyssale et il y a une réduction de ce fossé", salue-t-il.

