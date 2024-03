Nombre de mariages en France : la hausse se confirme en 2023, selon l'Insee

Plus de 480 000 Français se sont dit "oui" en 2023 et en 2022, selon l'Institut national des statistiques et des études économiques (Insee) qui a publié mardi 12 mars son enquête annuelle sur les mariages et les Pacs. On y apprend que 242 000 mariages ont été célébrés en 2022 et 2023. C'est beaucoup, c'est même plus qu'avant le Covid-19.

L'Insee explique en effet que ce nombre de mariages en 2022 et en 2023 atteint un niveau plus élevé qu’avant la crise sanitaire, alors que la tendance était à la baisse depuis le début des années 2000. L'une des principales explications concerne le report de certains mariages qui ont été annulés en 2020. Même chose pour les pactes civils de solidarité avec 210 000 pacs conclus en 2022. Pour autant, le déficit de célébrations pendant la crise sanitaire n’est pas totalement compensé, explique l'Insee.

Autre tendance, l’âge des mariés qui continuent d'augmenter de manière assez significative : 37,3 ans en moyenne pour les femmes et 39,8 ans pour les hommes. Si on regarde les chiffres d'il y a dix ans, en 2012 c'était 34 ans pour les femmes et 37 ans pour les hommes.

Enfin, concernant les mariages de couples de même sexe, ils représentent 3% des mariages et 5% des Pacs. Un chiffre stable depuis 2016.