VIDEO. L'Australie adopte le mariage homosexuel

"Quelle journée pour l'amour, pour l'égalité et pour le respect !" En Australie, le Premier ministre Malcolm Turnbull a exprimé sa joie devant les élus de la Chambre des représentants à Canberra, jeudi 7 décembre, après l'adoption du mariage pour les personnes de même sexe. Des cris de joie ont retenti au Parlement, suivi d'embrassades et d'applaudissements nourris.

Seuls quatre des 150 élus se sont opposés au texte qui avait déjà été adopté au Sénat par 43 voix contre 12. Malcolm Turnbull, de centre-droit, s'est battu pour le texte. Il s'est félicité du vote devant les élus : "L'Australie l'a fait. Chaque Australien a eu son mot à dire et a jugé que c'était juste. Il est temps pour plus de mariages, plus d'engagements, plus d'amour et de respect."

Une consultation nationale lancée par le chef du gouvernement avait montré un très large soutien de la population à cette réforme. 80% des inscrits avaient participé à la consultation qui a duré deux mois. Près de 62% des 12,7 millions de votants s'étaient prononcés en faveur du mariage gay. C'est désormais au gouverneur général, le représentant de la reine Elizabeth II, de signer cette loi pour qu'elle soit appliquée.