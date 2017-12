VIDEO. L'ambassadeur d'Australie en France demande la main de son compagnon après l'adoption du mariage pour tous dans son pays

"Désolé, je suis un peu nerveux." Brendan Berne est l'ambassadeur de l'Australie en France. Il a partagé une vidéo sur Twitter, jeudi 7 décembre, pour saluer l'adoption du mariage pour tous dans son pays. Surtout, il a demandé la main de son compagnon.

"Maintenant, étant donné que l'Australie vient d'approuver le mariage pour tous, c'est mon tour maintenant. Mon tour de ratifier ma propre relation avec mon compagnon de onze ans, Thomas", déclare-t-il, avec la tour Eiffel en fond. "Je suis prêt à poser la question. On verra !", lance l'ambassadeur avant de partir retrouver l'heureux élu à son bureau. Thomas répond simplement par un "oui" avant d'embrasser l'ambassadeur, visiblement ému.

En tant qu'ambassadeur en France, c'est un grand jour pour mon pays l'Australie qui a approuvé le #MariagePourTous. Mais aussi pour moi, au niveau personnel. Il était temps de faire ma demande. HE SAID YES! #MarriageEquality #SSM pic.twitter.com/xuRKSnyAd8