PMA pour toutes : dernier passage de la loi à l'Assemblée

M. Subra-Gomez, J. Lonchampt, C. Méral, F. Blévis, L. Haedrich, A. D'Abrigeon

Pour concevoir leur fils Mael, né en avril dernier, ces deux mamans ont dû aller au Portugal. Une fois de retour en France, il a fallu surmonter de nombreux obstacles. "Il fallait trouver une gynécologue qui puisse nous suivre en France pour notre parcours de GPA, ce qui n'était pas évident, explique l'une d'elles. On a très vite compris qu'il y avait un marché noir autour de la fertilité et des inséminations." Jusqu'à maintenant, la PMA pour les couples homosexuels reste illégale en France. Une situation délicate pour ces mamans. "Je trouvais absurde d'avoir à me cacher pour avoir un enfant."



Une loi emblématique du quinquennat d'Emmanuel Macron

Le projet de loi est examiné pour la troissième fois à l'Assemblée. Le gouvernement promet qu'il sera adopté, malgré les nombreux amendements déposés par les opposants. "Les débats seront toujours ouverts. Il ne faut jamais fermer définitivement un débat en bioéthique", défend Xavier Breton député LR de l'Ain.