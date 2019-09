PMA : deux députés racontent leur expérience

Laurence Vanceunebrock-Mialon est députée de la majorité, mère de famille et homosexuelle. Elle a eu deux filles grâce à des PMA en Belgique, mais n'est mère légalement que de l'enfant qu'elle a porté et n'a aucun droit sur l'autre. Une expérience personnelle au cœur du débat. "Ce que moi je vis dans ma famille me permet de comprendre certains enjeux. A contrario, je ne me sers pas systématiquement de mon expérience personnelle comme un faire-valoir", explique Laurence Vanceunebrock-Mialon. Elle compte faire entendre sa voix à l'Assemblée et faire reconnaître la filiation pour tous les enfants nés au sein d'un couple de femmes.

Un parcours long et douloureux

Jacques Marilossian appartient aussi au parti majoritaire. Il a eu des jumeaux par PMA avec sa compagne. "C'est déjà un parcours qui est long, difficile et bien sûr douloureux parce que ça ne marche pas à tous les coups", confie-t-il. La plupart des partis laisseront leur liberté de vote aux députés de leur groupe durant l'examen de loi bioéthique à l'Assemblée.

Le JT

Les autres sujets du JT