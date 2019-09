DIRECT. La loi de bioéthique est "une chance, et même un privilège pour notre société", déclare Agnès Buzyn en ouverture des débats à l'Assemblée nationale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BIOETHIQUE

: Les discussions sur le projet de loi bioéthique ont débuté aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. La ministre de la Santé Agnès Buzyn a défendu ce projet qui "est "une chance et même, un privilège pour notre société". Suivez notre direct.

: L'examen du projet de loi relatif à la bioéthique a débuté aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Notre journaliste Jean-Lou Adenor est sur place pour nous faire suivre ce débat.

: Il est l'heure de faire le point sur l'actualité.



La Cour suprême a jugé "illégale" la suspension du Parlement décidée par le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Les députés vont donc pouvoir siéger à nouveau et devraient se réunir dès demain matin. Actuellement à New York pour le sommet de l'ONU, Boris Johnson n'a pas encore réagi. Mais certains opposants appellent déjà à sa démission. Suivez notre direct.



• En Espagne, la Cour suprême a autorisé l'exhumation de l'ancien dictateur Franco. Sa dépouille pourrait être transférée dans un cimetière public, comme le souhaitait le gouvernement socialiste.





Les cheminots de la SNCF sont appelés à la grève aujourd'hui, pour protester contre la réforme des retraites. Des perturbations sont à prévoir. On vous explique pourquoi dans cet article.





L'examen du projet de loi relatif à la bioéthique débute aujourd'hui à l'Assemblée. Jusqu'au 9 octobre, les députés débattront de sujets tels que l'accès aux origines ou l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Franceinfo vous présente ce que le texte prévoit et ce qu'il ne prévoit pas (encore).