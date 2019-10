Manifestation : mobilisation à Paris contre l'extension de la PMA

Ils sont venus battre le pavé coûte que coûte, quitte à faire des kilomètres pour se faire entendre. À Strasbourg (Bas-Rhin), dimanche 6 octobre, trois bus attendent 130 personnes. Le rendez-vous est fixé à 4h30. Pas de quoi décourager une retraitée de 67 ans, qui espère "que la France retrouve ses racines et sa raison". À Lyon (Rhône), pour ceux qui n'ont pas eu de place dans les bus, du covoiturage s'est organisé. Pour Thomas, c'est la première manifestation. Il n'était pas opposé au mariage pour tous, mais a le sentiment que la loi sur l'élargissement de la PMA (procréation médicalement assistée) se fait trop rapidement. Il espère alerter le gouvernement.

"Un combat pour les générations futures"

Quelques heures de voyage plus tard, les premiers bus arrivent à Paris. Au cœur des préoccupations, la figure du père. "La place de la mère est importante, mais la place du père l'est également", explique une manifestante venue en famille. "C'est un combat pour les générations futures dont je fais partie, et dont mes enfants feront partie encore plus que moi", indique une autre. Le cortège s'élancera à 15 heures à Paris.

Le JT

Les autres sujets du JT