Australie : après l'adoption du mariage gay, des couples homosexuels s'empressent de déposer leurs demandes en mariage

Ils se sont empressés de déposer leurs demandes en mariage, moins de deux jours après l'adoption massive de la loi sur le mariage gay au Parlement. Des couples homosexuels australiens se sont empressés de déclarer leur intention de se marier, samedi 9 décembre, alors que cette nouvelle loi, historique, entre en vigueur après son adoption.

Pour marquer ce moment, les bureaux d'état-civil de plusieurs régions du pays ont exceptionnellement accepté les nouvelles demandes de mariage samedi. Ces bureaux ne sont normalement ouverts que pour les mariages. "Nous avons pensé ouvrir la porte au public aujourd'hui pour que n'importe qui dans notre collectivité puisse déposer un avis de mariage", a déclaré Amanda Ianna, fonctionnaire de l'État de la Nouvelle-Galles du Sud (Australie).

Les couples de même sexe, qui peuvent déposer un avis de mariage dès samedi, devront cependant attendre un mois avant de pouvoir se dire "oui". Les premiers mariages homosexuels sont attendus le 9 janvier en Australie.

On nous a dit 'nous sommes ouverts spécialement aujourd'hui', alors nous nous sommes dit 'd'accord, allons-y, faisons-le le plus vite possible'.