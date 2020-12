L'Assemblée nationale approuve l'adoption pour les couples non mariés

Des applaudissements et un pas de plus vers l'adoption pour les couples non mariés. Malgré l'opposition de la droite, l'Assemblée nationale a adopté vendredi 4 décembre la mesure phare d'une proposition de loi émanant du groupe LREM sur l'adoption d'enfants, qui ouvre cette possibilité à tous les couples non mariés. Il s'agit de l'article 2 autorisant l'adoption plénière pour les couples pacsés ou concubins, qui a été voté à main levée. "Le mariage n'étant plus une garantie de stabilité, cet article met fin à une vraie différence de traitement à l'adoption", s'est réjouit sur Twitter Monique Limon, la députée LREM qui a porté la proposition de loi.

"En renforçant la filiation aux deux membres du couple, on renforce les droits de l'enfant", notamment en cas de rupture du couple, a exposé Adrien Taquet, le secrétaire d'Etat à la Petite enfance. Actuellement, l'unique possibilité pour les couples non mariés est que seul l'un des deux membres adopte l'enfant.

Des députés de droite opposés au texte

A droite, le texte a été vivement critiqué. "Si seul l'intérêt de l'enfant prime, alors il est préférable de lui offrir le plus de garanties possibles" et donc d'en rester à l'adoption pour les seuls couples mariés, a affirmé Thibault Bazin, député les Républicains de Meurthe-et-Moselle. "La modernité on s'en fiche", "le mariage offre une sécurité juridique que n'offre ni le Pacs, ni le concubinage", a aussi avancé Emmanuelle Ménard, à l'extrême droite.

Une autre disposition a valu des critiques de la part de la droite. L'article 2 de la proposition de loi prévoit également que les adoptants devront "être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an", contre deux ans aujourd'hui, ou bien "être âgés l'un et l'autre de plus de 26 ans", contre 28 ans à ce jour.

"Un an de vie commune pour prendre une décision d'adoption, c'est un peu léger", a lancé Emmanuelle Ménard. Le secrétaire d'Etat a souligné qu'il s'agissait de "planchers" pour pouvoir demander l'agrément en vue d'une adoption, et que la moyenne d'âge des adoptants s'élevait dans les faits à 41 ans.