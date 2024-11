Une manifestation "pro-Palestine" se tiendra mercredi à Paris

Plusieurs associations, syndicats et partis politiques de gauche s’insurgent contre la tenue du gala "Israël is Forever" mercredi à Paris.

Une manifestation "pro-Palestine" sera organisée mercredi 13 novembre à Paris, le jour même où se tient dans la capitale le gala "Israël is Forever", rapporte mardi France Bleu Paris. Ce rassemblement a été autorisé par la préfecture de police, selon les informations de France Inter.

Le préfet de police, Laurent Nuñez, a également donné son accord à la tenue de ce gala. Saisi par la Coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient EuroPalestine pour obtenir une annulation de la décision du préfet de police, le tribunal administratif a jugé samedi qu'il n'y avait pas lieu de l'interdire.

Face au maintien du gala par les autorités, cette manifestation "pro-Palestine" est organisée en parallèle, à l'appel de plusieurs associations, syndicats et partis politiques. Attac France, Urgence Palestine, Mouvement de la Paix, CGT, FSU, Solidaires, La France insoumise ou encore Les Ecologistes-EELV participeront à cette marche qui partira à 18 heures de la gare Saint-Lazare pour rejoindre la Place de la République. "Pas de gala pour ceux qui prônent un génocide", dénoncent dans un tract des organisateurs.

Le lendemain jeudi se tiendra ensuite le match de football entre la France et Israël, où sont attendus le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre Michel Barnier ainsi que l'ancien président François Hollande. La rencontre considérée à "haut risque" mobilise un important dispositif de sécurité, près de 4 000 policiers et gendarmes, et 1 600 agents de sécurité.