Mobilisations propalestiniennes : "On aura des blocus partout en France" dans les lycées, assure le porte-parole de l’Union syndicale lycéenne

"On aura des blocus partout en France", a averti vendredi 3 mai sur franceinfo Gwenn Thomas-Alves, porte-parole de l’Union syndicale lycéenne (USL), alors que le syndicat a appelé à "la mobilisation lycéenne" dès lundi 6 mai dans tous les établissements en soutien à la population palestinienne.

L'USL "est en lien avec d'autres syndicats locaux qui font partie de la composante Union syndicale lycéenne", précise Gwenn Thomas-Alves, qui ressent chez les lycéens "une envie de se mobiliser" car ils ont "l'impression de rester les bras croisés face à ce qu'il se passe".

"Une action symbolique qui est le blocus"

Le porte-parole de l'USL appelle à la "convergence entre lycéens et étudiants". Il précise que le syndicat "appelle au blocus lundi et mardi", mais la mobilisation "a vocation à se poursuivre". Le syndicat lycéen epère "un effet boule de neige" avec des lycées bloqués "le premier jour" et il y en aura "beaucoup plus" ensuite.

Face à l'appel à la fermeté du gouvernement qui promet d'envoyer la police pour déloger les étudiants, Gwenn Thomas-Alves reconnaît qu'il y a "un risque dans des lycées où il n'y a pas de caméras, notamment en banlieue ou en zone rurale, qu'il y ait des scènes extrêmement choquantes". Le syndicat va "tout faire pour pouvoir encadrer" les mobilisations. "Nous la violence, on ne la légitime pas. On veut juste avoir une action symbolique qui est le blocus", ajoute le porte-parole de l'USL.