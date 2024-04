Mobilisation propalestinienne : la Région Ile-de-France suspend ses financements à Sciences Po

Plus d'un million d'euros de crédits régionaux ne seront "pas affectés à ce stade", en réponse à l'accord conclu vendredi entre l'école parisienne et des étudiants impliqués dans le blocage de l'établissement.

La présidente LR de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé, lundi 29 avril, avoir "décidé de suspendre tous les financements de la Région destinés à Sciences Po tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies dans l'école". Cette annonce intervient en réponse à un accord trouvé entre des étudiants pro-Palestiniens et la direction de l'institution parisienne, qui s'est engagée à organiser un débat interne et à suspendre des procédures disciplinaires lancées contre des manifestants.

Vendredi, une journée de blocage et de mobilisation, émaillée de tensions, s'était tenue à Sciences Po, en présence de plusieurs députés de La France insoumise. "Une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite, et instrumentalisés par la LFI et ses alliés islamo-gauchistes, ne peuvent pas dicter leur loi à l'ensemble de la communauté éducative", affirme Valérie Pécresse, sur X.

Une subvention de plus d'un million d'euros

Contactée par franceinfo, la Région précise qu'elle "suspend l'affectation" d'un million d'euros "prévu dans le cadre du contrat de plan Etat-Région" pour 2024. "Des crédits mobilité internationale et contrat mentor, qui devaient être affectés au printemps et à la rentrée, de l'ordre d'un peu plus de 100 000 euros, ne seront pas non plus affectés à ce stade", précise-t-elle.

En 2019, Sciences Po bénéficiait de ressources totales s'élevant à 200 millions d'euros, selon le site de l'école. Les subventions publiques représentaient alors 69,1 millions d'euros, soit un tiers du budget, le reste étant financé par des ressources propres.