Manifestations propalestiniennes : la ministre de l'Enseignement supérieur va réunir les présidents d'établissements

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau, réunira jeudi 2 mai les présidents d'établissement lors d'une visioconférence, a appris le service politique de franceinfo auprès du ministère, alors que plusieurs établissements d'enseignements supérieurs ont connu des mouvements étudiants de soutien à la cause palestinienne lors de ces derniers jours, particulièrement sur plusieurs campus de Sciences Po et à la Sorbonne.

L'objectif, selon le ministère, est de "collectivement rappeler que l’université est un bastion de la démocratie et du débat cadré, qu'elle est neutre et ne peut être instrumentalisée". La ministre veut également "faire un point sur le renforcement de la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et les discriminations".

Mardi, la porte-parole de l’Union étudiante a annoncé que la mobilisation va se poursuivre jeudi 2 mai, dans les Sciences Po de France, avec des blocages prévus notamment dans les Instituts d'études politiques (IEP) de Saint-Etienne, Rennes, Strasbourg et Menton.