Guerre entre Israël et le Hamas : en France, des manifestations de soutien aux Palestiniens

Durée de la vidéo : 1 min

Plusieurs manifestations se sont déroulées en France, samedi 18 novembre, en soutien aux Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, où les bombardements se poursuivent. Les organisateurs demandent à la France de jouer son rôle pour obtenir un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave.

Malgré la pluie battante, des milliers de manifestants ont arpenté le boulevard Voltaire à Paris, dans l'après-midi du samedi 18 novembre. Les banderoles exigeaient un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Les organisateurs du rassemblement ont appelé la France à jouer un rôle moteur pour y parvenir. "Aujourd'hui, nous manifestons pour que la France appelle et se mette en situation d'organiser le retour à une paix juste et durable, seule garantie pour que les Israéliens et les Palestiniens puissent chacun avoir le droit de vivre en paix et en sécurité", a déclaré Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT.

Les organisateurs demandent "la protection du peuple palestinien"

Bertrand Heilbronn, président de l'association France Palestine Solidarité, a lui aussi réclamé "le cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population, la levée immédiate du blocus, la protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie". Répondant à l'appel de plusieurs syndicats, de nombreux représentants de gauche étaient aussi présents. Sur une interminable liste figuraient les noms des enfants tués par les bombardements dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.